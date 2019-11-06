Staffel 1Folge 37vom 06.11.2019
Maio, Sizilien oder USA?Jetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 37: Maio, Sizilien oder USA?
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jochen und Martina haben sich vor einem Jahr übers Internet kennengelernt und wandern nun gemeinsam auf die Insel Maio aus, vor der Westküste Afrikas. Dort ist aller Anfang schwer, denn es gibt nur sehr wenig Luxus. Und: Katja und Reiner Sahl aus Singhofen hatten auf Sizilien einen turbulenten Start. Schon nach einem halben Jahr müssen sich die beiden besser bezahlte Jobs suchen. Ganz anders Thomas Steinbacher - der Ex-Rocker wurde in den USA vom Tellerwäscher zum Millionär. Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold