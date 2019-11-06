Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 43vom 06.11.2019
Ein Hotel-Imperium in Südafrika?

Ein Hotel-Imperium in Südafrika?Jetzt kostenlos streamen

Koffer zu und Weg

Folge 43: Ein Hotel-Imperium in Südafrika?

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mandy (33) und Rolf (39) Platzmüller sind in Kanada auf dem Weg nach oben: Die Auswanderer aus Moers wollen ihr erstes Haus kaufen. Ihr Traum von den eigenen vier Wänden war in Deutschland nicht zu verwirklichen, da zu teuer. Für Mandy und Rolf heißt es: "Jetzt oder nie!" Markus Rahmann (43) ist vor sieben Jahren mit seiner Familie nach Südafrika ausgewandert und bastelt hier an einem Hotel-Imperium. Sein Fünf-Sterne-Luxuskomplex ist nach einjähriger Bauzeit gerade fertig. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Koffer zu und Weg
SAT.1 GOLD

Koffer zu und Weg

Alle 1 Staffeln und Folgen