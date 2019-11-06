Staffel 1Folge 43vom 06.11.2019
Ein Hotel-Imperium in Südafrika?Jetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 43: Ein Hotel-Imperium in Südafrika?
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mandy (33) und Rolf (39) Platzmüller sind in Kanada auf dem Weg nach oben: Die Auswanderer aus Moers wollen ihr erstes Haus kaufen. Ihr Traum von den eigenen vier Wänden war in Deutschland nicht zu verwirklichen, da zu teuer. Für Mandy und Rolf heißt es: "Jetzt oder nie!" Markus Rahmann (43) ist vor sieben Jahren mit seiner Familie nach Südafrika ausgewandert und bastelt hier an einem Hotel-Imperium. Sein Fünf-Sterne-Luxuskomplex ist nach einjähriger Bauzeit gerade fertig. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Koffer zu und Weg
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold