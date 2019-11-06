Staffel 1Folge 44vom 06.11.2019
Zurück nach Good Old GermanyJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 44: Zurück nach Good Old Germany
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Abenteuer Rückwandern": Carola (32) und Stefan (38) sind vor zweieinhalb Jahren nach Neuseeland gegangen. Doch jetzt wollen sie wegen ihrer kleinen Tochter Zoe zurück nach Good Old Germany. Norman (35) und Evelin (35) wollen dagegen in die USA. Das Ehepaar aus der Nähe von Berlin ist glücklicher Gewinner einer Green Card. Die Glassers leben schon seit fünf Jahren im kanadischen Ontario. Nun hat Mutter Bärbel ihren Job verloren und will ins Tourismus-Geschäft einsteigen. Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold