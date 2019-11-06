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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 44vom 06.11.2019
Zurück nach Good Old Germany

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Koffer zu und Weg

Folge 44: Zurück nach Good Old Germany

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

"Abenteuer Rückwandern": Carola (32) und Stefan (38) sind vor zweieinhalb Jahren nach Neuseeland gegangen. Doch jetzt wollen sie wegen ihrer kleinen Tochter Zoe zurück nach Good Old Germany. Norman (35) und Evelin (35) wollen dagegen in die USA. Das Ehepaar aus der Nähe von Berlin ist glücklicher Gewinner einer Green Card. Die Glassers leben schon seit fünf Jahren im kanadischen Ontario. Nun hat Mutter Bärbel ihren Job verloren und will ins Tourismus-Geschäft einsteigen. Rechte: Sat.1 Gold

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