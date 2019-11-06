Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 50vom 06.11.2019
Heiraten in Kanada

Heiraten in KanadaJetzt kostenlos streamen

Koffer zu und Weg

Folge 50: Heiraten in Kanada

94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Maik (34) und Sandy Schönenkorb (29) haben nach fast einem Jahr Durststrecke endlich in Kanada Fuß gefasst. Jetzt wollen auch Sandys Eltern nachkommen. Sigrid (50) und Karl (49) Pfeffer kämpfen nach elf Jahren Griechenland noch immer mit dem Überleben in der neuen Heimat. Ihr kleiner Hofladen im armen Norden des Landes wirft nur wenig Geld ab. Sascha Taube (41) und Bella Turalski (41) wollen ihren Traum auf Bali verwirklichen: ein neues Leben im eigenen Haus Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Koffer zu und Weg
SAT.1 GOLD

Koffer zu und Weg

Alle 1 Staffeln und Folgen