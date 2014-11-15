Staffel 1Folge 55vom 15.11.2014
Olivenernte in SizilienJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 55: Olivenernte in Sizilien
95 Min.Folge vom 15.11.2014Ab 6
Alexander Tenzer (45) und Kirsten Kolberg (43) träumen schon lange vom Leben in Nordamerika. Sie wollen für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft. Nun tauschen sie ihren Alltag in der niedersächsischen Provinz gegen ein neues Leben in der kanadischen Metropole Toronto. Außerdem: Stress à la Siziliana - Horneks müssen renovieren und zur Olivenernte. Und: Malochen in Schweden - Die Grundels bauen aus.
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
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