Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 55vom 15.11.2014
Olivenernte in Sizilien

Olivenernte in SizilienJetzt kostenlos streamen

Koffer zu und Weg

Folge 55: Olivenernte in Sizilien

95 Min.Folge vom 15.11.2014Ab 6

Alexander Tenzer (45) und Kirsten Kolberg (43) träumen schon lange vom Leben in Nordamerika. Sie wollen für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft. Nun tauschen sie ihren Alltag in der niedersächsischen Provinz gegen ein neues Leben in der kanadischen Metropole Toronto. Außerdem: Stress à la Siziliana - Horneks müssen renovieren und zur Olivenernte. Und: Malochen in Schweden - Die Grundels bauen aus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Koffer zu und Weg
SAT.1 GOLD

Koffer zu und Weg

Alle 1 Staffeln und Folgen