Staffel 1Folge 59vom 29.11.2014
In-Restaurants in KalifornienJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 59: In-Restaurants in Kalifornien
94 Min.Folge vom 29.11.2014Ab 6
Nur mit einer neuen Gastro-Idee im Gepäck sind Ben (30) und Anja (25) vor zwei Jahren in die USA ausgewandert. Jetzt betreiben sie in Kalifornien mehrere In-Restaurants. Klaus Heselschwerdt (40) und Monika Wagner (43) sind noch lange nicht so weit. Die beiden Schwaben suchen ihr Glück auf Bali. Bei Peter (41) und Heike (39) Fix gab es jede Menge Anfangsschwierigkeiten, als sie Ende letzten Jahres nach Australien auswanderten. Doch mittlerweile hat sich alles zum Guten entwickelt.
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold