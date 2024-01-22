Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 5Folge 1vom 22.01.2024
Tsunades seltsame Entdeckung

21 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12

Kakuzu wurde von Naruto besiegt. Tsunade untersucht den Leichnam und macht eine furchtbare Entdeckung: Die Zellen weisen seltsame Schäden auf, die auch Narutos Arm aufweist. Tsunade verbietet den Einsatz von Narutos neuem Jutsu.

