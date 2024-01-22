Staffel 5Folge 1vom 22.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 1: Tsunades seltsame Entdeckung
21 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Kakuzu wurde von Naruto besiegt. Tsunade untersucht den Leichnam und macht eine furchtbare Entdeckung: Die Zellen weisen seltsame Schäden auf, die auch Narutos Arm aufweist. Tsunade verbietet den Einsatz von Narutos neuem Jutsu.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media