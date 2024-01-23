Staffel 5Folge 16vom 23.01.2024
Der Aufbruch des KristallverstecksJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 16: Der Aufbruch des Kristallverstecks
23 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Kakashi kämpft gegen Guren, doch der Kampf wird von Gozu unterbrochen. Guren flieht. Kigiri wird von Kiba und den anderen besiegt. Lee möchte aber nicht das Versiegelungsteam unterstützen, sondern gegen Guren kämpfen.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media