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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 5Folge 16vom 23.01.2024
Der Aufbruch des Kristallverstecks

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Naruto: Shippuden

Folge 16: Der Aufbruch des Kristallverstecks

23 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Kakashi kämpft gegen Guren, doch der Kampf wird von Gozu unterbrochen. Guren flieht. Kigiri wird von Kiba und den anderen besiegt. Lee möchte aber nicht das Versiegelungsteam unterstützen, sondern gegen Guren kämpfen.

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