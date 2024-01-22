Staffel 5Folge 2vom 22.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 2: Die Entscheidung eines Shinobi
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Ein Anbu findet ein vermeintliches Versteck von Orochimaru. Tsunade stellt ein Suchteam zusammen, das herausfinden soll, ob es sich tatsächlich um eines von Orochimarus Verstecken handelt und ob Sasuke dort ist.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media