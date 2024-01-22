Staffel 5Folge 5vom 22.01.2024
Die Verbindung der GefühleJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 5: Die Verbindung der Gefühle
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Naruto trainiert mit Jiraiya und Gamatatsu. Gamatatsu und Naruto müssen sich im Einklang bewegen, was den beiden sichtlich schwerfällt. Deswegen sollen die beiden ein Lied gemeinsam singen.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media