Staffel 5Folge 9vom 22.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 9: Das Labyrinth der verzerrten Reflexionen
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Das Insekt im Kristall, das Tsunade von Kakashi erhalten hat, wird im Labor untersucht. Sie vermutet, dass jemand ein Jutsu beherrscht, das alles in seiner Umgebung kristallisieren kann. Dieser Verdacht scheint sich zu bewahrheiten.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
