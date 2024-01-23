Staffel 5Folge 15vom 23.01.2024
Der mit dem Herzen siehtJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 15: Der mit dem Herzen sieht
22 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Shizune und die weiblichen Mitglieder der Teams bauen die Verteidgungsbarriere wieder auf. Lee, Kiba, Tenten und Yamato geraten in einen Hinterhalt von Gurens Leuten und müssen sich zur Wehr setzen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media