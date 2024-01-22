Staffel 5Folge 8vom 22.01.2024
Der Nebel, der alle Spuren beseitigtJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Der Nebel, der alle Spuren beseitigt
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Naruto will ein neues Jutsu lernen und trainiert mit Gamatatsu, dieses synchron auszuführen. Auch wenn er die Synchronität noch nicht drauf hat, darf er mit Sakura und Yamato auf eine Mission, um Kakashis Team zu unterstützen.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media