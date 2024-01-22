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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 5Folge 8vom 22.01.2024
Der Nebel, der alle Spuren beseitigt

Der Nebel, der alle Spuren beseitigtJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 8: Der Nebel, der alle Spuren beseitigt

22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12

Naruto will ein neues Jutsu lernen und trainiert mit Gamatatsu, dieses synchron auszuführen. Auch wenn er die Synchronität noch nicht drauf hat, darf er mit Sakura und Yamato auf eine Mission, um Kakashis Team zu unterstützen.

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