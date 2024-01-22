Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 5Folge 4vom 22.01.2024
23 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12

Orochimaru schmiedet weiterhin an seinen finsteren Plänen. Jiraiya will Naruto vermitteln, sich besser mit seinem vertrauten Geist zu verstehen. Deswegen soll Naruto mit Gamariki trainieren. Doch die beiden streiten sich.

