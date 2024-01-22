Staffel 5Folge 4vom 22.01.2024
Fliegen fangen leicht gemacht!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 4: Fliegen fangen leicht gemacht!
23 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Orochimaru schmiedet weiterhin an seinen finsteren Plänen. Jiraiya will Naruto vermitteln, sich besser mit seinem vertrauten Geist zu verstehen. Deswegen soll Naruto mit Gamariki trainieren. Doch die beiden streiten sich.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media