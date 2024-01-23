Staffel 5Folge 17vom 23.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 17: Die Versiegelungsbarriere kippt!
22 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Die Versiegelungsbarriere muss durch Shizune, Ino, Hinata und Sakura aufrecht gehalten werden. Tenten und Lee sind ihre Wachen, um eventuelle Störenfriede davon abzuhalten, die Barriere zu vernichten.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media