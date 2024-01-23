Staffel 5Folge 19vom 23.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 19: Zwei im gleichen Boot!
23 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Der Dreischwänzige konnte nicht versiegelt werden und hat Naruto und Guren verschluckt. Kakashi weiß das nicht und organisiert ein Suchteam, das Naruto finden soll. Sakura und Ino kümmern sich um Yukimaru.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media