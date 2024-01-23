Staffel 5Folge 20vom 23.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 20: Der Weg nach draußen, den es nicht gibt!
22 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Yukimaru erzählt Kakashi, dass Naruto und Guren vom Dreischwänzigen gefressen wurden. Im Inneren des Dreischwänzigen kämpfen die beiden auf der Suche nach einem Ausgang gegen eine Armee kleiner Sanbis, die die Eindringlinge loswerden wollen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media