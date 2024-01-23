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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 5Folge 18vom 23.01.2024
Rote Kamelien

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Naruto: Shippuden

Folge 18: Rote Kamelien

23 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Guren zerstört die Versiegelungsbarriere, sodass Sanbi nicht mehr versiegelt werden kann. Kabuto schwächt Guren, sodass sie nicht vor Sanbi fliehen kann, in der Hoffnung, dass Yukimaru seine Kräfte entfaltet.

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