Staffel 5Folge 14vom 23.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 14: Alte Mission, neue Ziele!
23 Min.Ab 12
Shizune, Tenten und Lee bilden das zweite Verstärkungsteam. Endlich sind sie angekommen. Kakashi teilt die Teams neu auf, um den neuen Zielen der Mission gerecht zu werden. Die Suche nach Orochimarus Versteck steht nicht mehr an erster Stelle.
Naruto: Shippuden
