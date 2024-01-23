Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 5Folge 14vom 23.01.2024
Alte Mission, neue Ziele!

Alte Mission, neue Ziele!Jetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 14: Alte Mission, neue Ziele!

23 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Shizune, Tenten und Lee bilden das zweite Verstärkungsteam. Endlich sind sie angekommen. Kakashi teilt die Teams neu auf, um den neuen Zielen der Mission gerecht zu werden. Die Suche nach Orochimarus Versteck steht nicht mehr an erster Stelle.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 10 Staffeln und Folgen