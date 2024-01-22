Staffel 5Folge 6vom 22.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 6: Orochimarus Pläne in Gefahr
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Guren soll "Babysitter" für Yukimaru spielen und ist sauer. Narutos Training wird von den Kröten Gamakichi und Gamatatsu unterstützt. Leider beherrschen sie nicht das "Wasserversteck" und Naruto ist enttäuscht.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media