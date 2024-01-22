Staffel 5Folge 10vom 22.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 10: Der Trick mit den Fledermäusen
22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12
Naruto zerstört die Kristallbarriere und sein Team kann nun Kakashi zu Hilfe eilen. Hinata wurde von Guren in ein Kristallgefängnis gesperrt und droht, bei jeder kleinsten Erschütterung zu zersplittern.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
