Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 5Folge 7vom 22.01.2024
Die beiden Glücksbringer

Die beiden GlücksbringerJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 7: Die beiden Glücksbringer

22 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12

Naruto trainiert mit Gamatatsu, um sein Wind-Chakra mit dessen Wasser-Chakra zu verbinden. Dafür müssen beide synchron sein, doch das schlägt leider immer fehl. Gamakichi schlägt vor, dass Naruto in Gamatatsus Maul klettern soll.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 6 Staffeln und Folgen