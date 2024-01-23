Staffel 5Folge 21vom 23.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 21: Kabutos gemeiner Trick
22 Min.Ab 12
Der Dreischwänzige erwacht und macht Shizunes Verteidigungsbarriere zu schaffen. Yukimaru will auf Guren warten, die noch immer mit Naruto im Inneren von Sanbi ist. Sai soll Yukimaru jedoch in Sicherheit bringen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
12
