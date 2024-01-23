Staffel 5Folge 22vom 23.01.2024
Yukimaru erfährt die WahrheitJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 22: Yukimaru erfährt die Wahrheit
22 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Das Versiegelungs-Team versucht, den Dreischwänzigen unter Kontrolle zu bekommen. Tsunade schickt Katsuyu zur Unterstützung bei dem Vorhaben. Das Team erhält das Chakra der Schnecke. Kigiri hat Kakashi in einer Nebelwolke gefangen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media