Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 5Folge 22vom 23.01.2024
Yukimaru erfährt die Wahrheit

Yukimaru erfährt die WahrheitJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 22: Yukimaru erfährt die Wahrheit

22 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Das Versiegelungs-Team versucht, den Dreischwänzigen unter Kontrolle zu bekommen. Tsunade schickt Katsuyu zur Unterstützung bei dem Vorhaben. Das Team erhält das Chakra der Schnecke. Kigiri hat Kakashi in einer Nebelwolke gefangen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 18 Staffeln und Folgen