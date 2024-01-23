Staffel 5Folge 23vom 23.01.2024
Folge 23: Der Kristall zerbricht
23 Min.Ab 12
Naruto und Guren treffen Rinji, der nach Abnahme seiner Maske als Kabuto identifiziert wird. Nurai, Kiho und Kigiri werden in die Enge gedrängt und verwandeln sich in ein riesiges Monster, das gegen Shino und die anderen antritt.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
