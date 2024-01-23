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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 5Folge 24vom 23.01.2024
Ein Ort, an den man immer zurückkehren kann

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Naruto: Shippuden

Folge 24: Ein Ort, an den man immer zurückkehren kann

23 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12

Der Kampf mit Sanbi fordert seine Opfer: Yukimaru ist schwer verletzt. Katsuyu soll Tsunade über die Situation informieren und Tsunade entscheidet, dass die Mission abgebrochen wird.

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