Staffel 5Folge 24vom 23.01.2024
Ein Ort, an den man immer zurückkehren kannJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 24: Ein Ort, an den man immer zurückkehren kann
23 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Der Kampf mit Sanbi fordert seine Opfer: Yukimaru ist schwer verletzt. Katsuyu soll Tsunade über die Situation informieren und Tsunade entscheidet, dass die Mission abgebrochen wird.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media