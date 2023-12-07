Staffel 1Folge 51vom 07.12.2023
Dunkle SchattenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 51: Dunkle Schatten
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Orochimaru schmiedet düstere Pläne, während Sasuke sich im Krankenhaus erholt. Kakashi merkt langsam, in was für eine Gefahr sich Sasuke wirklich befindet.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media