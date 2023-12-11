Staffel 1Folge 56vom 11.12.2023
Die Probe: Du bist völlig auf dich allein gestellt!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 56: Die Probe: Du bist völlig auf dich allein gestellt!
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Naruto versucht weiterhin das Jutsu des vertrauten Geistes zu lernen. Jiraiya beschließt ein Experiment durchzuführen, welches nicht ganz ungefährlich ist. Wird das Experiment funktionieren?
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media