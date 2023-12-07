Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 1Folge 53vom 07.12.2023
Der kauzige Berg-Eremit

Der kauzige Berg-EremitJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 53: Der kauzige Berg-Eremit

22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Naruto trifft den Berg-Emeriten Jiraiya. Sein Interesse an dem Training von Naruto ist gering. Als er sich doch dazu bringen kann, knüpft er eine Bedingung an das Training.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 3 Staffeln und Folgen