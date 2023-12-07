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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 54vom 07.12.2023
Das Jutsu des vertrauten Geistes

Das Jutsu des vertrauten GeistesJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 54: Das Jutsu des vertrauten Geistes

22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Naruto will die Technik des vertrauten Geistes von dem desinteressierten Jiraiya lernen. Das Interesse von Jiraiya ist weiterhin der Damenwelt gewidmet. Als er Naruto schließlich doch die Technik zeigt, ist er begeistert.

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