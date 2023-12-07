Staffel 1Folge 54vom 07.12.2023
Das Jutsu des vertrauten GeistesJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 54: Das Jutsu des vertrauten Geistes
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Naruto will die Technik des vertrauten Geistes von dem desinteressierten Jiraiya lernen. Das Interesse von Jiraiya ist weiterhin der Damenwelt gewidmet. Als er Naruto schließlich doch die Technik zeigt, ist er begeistert.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media