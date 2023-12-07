Staffel 1Folge 43vom 07.12.2023
Shikamarus SchattenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 43: Shikamarus Schatten
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Naruto muss den ersten Kampf der Finalrunde bestreiten und das gegen Neji, der als unbesiegbar gilt. Shikamaru muss gegen Kin, ein Mädchen, antreten. Das scheint ein leichter Kampf für ihn zu werden.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media