Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 1Folge 43vom 07.12.2023
Shikamarus Schatten

Shikamarus SchattenJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 43: Shikamarus Schatten

22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Naruto muss den ersten Kampf der Finalrunde bestreiten und das gegen Neji, der als unbesiegbar gilt. Shikamaru muss gegen Kin, ein Mädchen, antreten. Das scheint ein leichter Kampf für ihn zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 5 Staffeln und Folgen