Staffel 1Folge 42vom 07.12.2023
Ganz entschieden ein UnentschiedenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 42: Ganz entschieden ein Unentschieden
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Ino und Sakura müssen im Wettkampf gegeneinander antreten. Es scheint keinen stärkeren zu geben. Ino hat die Idee, das Jutsu der Übertragung des Geistes anzuwenden. Was vorerst funktioniert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media