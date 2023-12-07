Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 1Folge 48vom 07.12.2023
Gaara gegen Rock Lee: Die Kraft der Jugend explodiert

Gaara gegen Rock Lee: Die Kraft der Jugend explodiertJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 48: Gaara gegen Rock Lee: Die Kraft der Jugend explodiert

22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Rock Lee muss gegen den unheimlichen Gaara antreten. Sakura und ihr Team sind zuversichtlich, dass er gewinnen wird, bis Guy ihr erzählt, dass Lee leider so gar keine Fähigkeiten im Nin- und Gen-Jutsu-Bereich hat - er kann nur Tai-Jutsu. Sakura ist entsetzt, aber Guy erzählt ihr, dass dieser vermeintliche Nachteil eigentlich ein Vorteil ist, denn dadurch hat Lee sich ausschließlich darauf spezialisiert - und ist im Tai-Jutsu absolut unschlagbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 5 Staffeln und Folgen