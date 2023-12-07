Staffel 1Folge 48vom 07.12.2023
Gaara gegen Rock Lee: Die Kraft der Jugend explodiertJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 48: Gaara gegen Rock Lee: Die Kraft der Jugend explodiert
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Rock Lee muss gegen den unheimlichen Gaara antreten. Sakura und ihr Team sind zuversichtlich, dass er gewinnen wird, bis Guy ihr erzählt, dass Lee leider so gar keine Fähigkeiten im Nin- und Gen-Jutsu-Bereich hat - er kann nur Tai-Jutsu. Sakura ist entsetzt, aber Guy erzählt ihr, dass dieser vermeintliche Nachteil eigentlich ein Vorteil ist, denn dadurch hat Lee sich ausschließlich darauf spezialisiert - und ist im Tai-Jutsu absolut unschlagbar.
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media