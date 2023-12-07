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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 52vom 07.12.2023
Starker Schüler, schwacher Trainer

Starker Schüler, schwacher TrainerJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 52: Starker Schüler, schwacher Trainer

22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Sensei Kakashi hat keine Zeit mehr, Naruto zu trainieren und wählt einen neuen Trainer. Es soll Ebisu werden, doch die beiden haben eine Vergangenheit und Naruto kann Ebisu nicht ernst nehmen. Lernen sie miteinander zurechtzukommen?

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