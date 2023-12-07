Staffel 1Folge 52vom 07.12.2023
Starker Schüler, schwacher TrainerJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 52: Starker Schüler, schwacher Trainer
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Sensei Kakashi hat keine Zeit mehr, Naruto zu trainieren und wählt einen neuen Trainer. Es soll Ebisu werden, doch die beiden haben eine Vergangenheit und Naruto kann Ebisu nicht ernst nehmen. Lernen sie miteinander zurechtzukommen?
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media