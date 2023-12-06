Staffel 1Folge 41vom 06.12.2023
ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 41: Erinnerungen
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Gespannt schaut das Team von Kakashi den Wettkämpfen zu, um zu sehen, wer weiter kommt. Es entscheidet, gegen wen sie in der nächsten Runde antreten werden. Ausgerechnet Sakura und Ino werden gegeneinander antreten müssen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media