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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 41vom 06.12.2023
Erinnerungen

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Naruto

Folge 41: Erinnerungen

22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12

Gespannt schaut das Team von Kakashi den Wettkämpfen zu, um zu sehen, wer weiter kommt. Es entscheidet, gegen wen sie in der nächsten Runde antreten werden. Ausgerechnet Sakura und Ino werden gegeneinander antreten müssen.

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