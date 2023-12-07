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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 46vom 07.12.2023
Ein Stammbaum, eine Fehde

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Naruto

Folge 46: Ein Stammbaum, eine Fehde

22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Die Wettkämpfe werden immer spannender, weil sich nun nur noch die wirklich besten Kämpfer gegenüberstehen. Als der nächste Kampf angezeigt wird, halten alle den Atem an, denn die kleine schüchterne Hinata muss ausgerechnet gegen Neji antreten - und Naruto und Sakura erfahren überrascht, dass die beiden demselben Clan angehören und überdies deren Sippen seit Generationen verfeindet sind.

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