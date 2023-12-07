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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 47vom 07.12.2023
Kleines Mädchen ganz groß

Kleines Mädchen ganz großJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 47: Kleines Mädchen ganz groß

22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Hinata hat einen schweren Stand im Kampf gegen Neji, doch sie überrascht alle mit ihrem Durchhaltevermögen. Aber letztendlich nützt es ihr leider nichts: Neji ist ein viel zu starker Gegner und Hinata hat keine Chance gegen ihn.

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