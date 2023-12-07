Staffel 1Folge 45vom 07.12.2023
Die Überraschung kommt zum Schluss...Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 45: Die Überraschung kommt zum Schluss...
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Im ersten Kampf der Finalrunde ist es Neji gelungen, Narutos Chakra-Punkte zu blockieren. Weil Naruto sein Chakra nicht konzentrieren kann, hat er Neji nichts entgegen zu setzen. Doch dann fällt ihm ein, dass er ja zwei verschiedene Arten von Chakra in sich trägt und das des Neunschwänzigen Fuchses hat Neji nicht blockiert. Mit diesem Chakra gelingt es Naruto, sein Jutsu der Schattendoppelgänger zu aktivieren und Neji so auszutricksen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media