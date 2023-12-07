Staffel 1Folge 49vom 07.12.2023
Die acht inneren ToreJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 49: Die acht inneren Tore
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Rock Lee steht im Wettkampf Gaara gegenüber, den er ziemlich in die Enge treibt. Dann legt Gaara sich eine Rüstung aus Sand um und nun muss Lee sich etwas einfallen lassen. Er entschließt sich, zu einer verbotenen Technik zu greifen, die Guy ihm mal beigebracht hat, nämlich das Öffnen der inneren Tore. Als Kakashi merkt, dass Lee in der Lage ist, dies zu tun, ist er entsetzt, denn dieses Jutsu gehört nicht in die Hände eines Jungen, der erst den Rang eines Genin hat.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media