Staffel 1Folge 50vom 07.12.2023
Folge 50: Das fünfte Tor: Ein großartiger Ninja ist geboren!
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Lee wendet im Kampf gegen Gaara ein schwieriges Jutsu an. Es soll die "Inneren Tore" öffnen. Gaara hält dem schnellen Angriff solange stand, bis Guy dazwischen geht. Lee geht trotz der Unterbrechung als Sieger hervor.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media