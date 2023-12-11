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Naruto

NarutoStaffel 1Folge 57vom 11.12.2023
Sensei Naruto

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Naruto

Folge 57: Sensei Naruto

22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12

Naruto schafft es endlich, das Jutsu des vertrauten Geistes anzuwenden. Jetzt taucht Gamabunta auf, dessen Sensei er jetzt sein müsste. Baki will in den Krieg gegen das verbündete Konoha ziehen.

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