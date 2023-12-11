Staffel 1Folge 57vom 11.12.2023
Sensei NarutoJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 57: Sensei Naruto
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Naruto schafft es endlich, das Jutsu des vertrauten Geistes anzuwenden. Jetzt taucht Gamabunta auf, dessen Sensei er jetzt sein müsste. Baki will in den Krieg gegen das verbündete Konoha ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media