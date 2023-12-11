Staffel 2Folge 1vom 11.12.2023
Folge 1: Unheimliche Schritte
Ab 12
Nachdem Naruto versucht hatte, Gamabunta zu besiegen, liegt er im Spital. Shikamaru und bewacht ihn. Auch Sakura ist im Krankenhaus und glaubt von jemanden verfolgt zu werden. Aber sie kann niemanden sehen.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
12
Copyrights:© Palatin Media