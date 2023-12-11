Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto

NarutoStaffel 2Folge 17vom 11.12.2023
Ein hervorragender Puppenspieler

Ein hervorragender PuppenspielerJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 17: Ein hervorragender Puppenspieler

22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12

Naruto geht eine Wette mit Tsunade ein, da er sie nicht mag und ihr eins auswischen will. Als er aber von Shizune erfährt, welch traurige Geschichte sich hinter Tsunade verbirgt, bereut er sein vorschnelles Urteil über sie.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto
Naruto

Naruto

Alle 5 Staffeln und Folgen