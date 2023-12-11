Staffel 2Folge 17vom 11.12.2023
Ein hervorragender PuppenspielerJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 17: Ein hervorragender Puppenspieler
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Naruto geht eine Wette mit Tsunade ein, da er sie nicht mag und ihr eins auswischen will. Als er aber von Shizune erfährt, welch traurige Geschichte sich hinter Tsunade verbirgt, bereut er sein vorschnelles Urteil über sie.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media