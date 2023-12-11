Staffel 2Folge 4vom 11.12.2023
Naruto
Folge 4: Nejis Geheimnis
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Naruto hat in der Finalrunde gegen Neji zu kämpfen. Er will ihn unbedingt besiegen, vor allem weil Neji Hinata schlecht behandelt. Als Neji Naruto seine Lebensgeschichte erzählt, wird sein Verhalten verständlich.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Copyrights:© Palatin Media