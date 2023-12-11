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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 13vom 11.12.2023
Nummer 1 im Abhauen

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Naruto

Folge 13: Nummer 1 im Abhauen

22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12

Naruto, Sakura und Shikamaru haben von Kakashi den Auftrag bekommen, Sasuke zu suchen. Begleitet werden sie von Pakkun, einem Hund, der sofort Sasukes Spur aufnimmt. Doch sie werden verfolgt - und die Verfolger sind schnell.

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