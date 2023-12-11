Staffel 2Folge 13vom 11.12.2023
Nummer 1 im AbhauenJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 13: Nummer 1 im Abhauen
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Naruto, Sakura und Shikamaru haben von Kakashi den Auftrag bekommen, Sasuke zu suchen. Begleitet werden sie von Pakkun, einem Hund, der sofort Sasukes Spur aufnimmt. Doch sie werden verfolgt - und die Verfolger sind schnell.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media