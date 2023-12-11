Staffel 2Folge 11vom 11.12.2023
Orochimaru kehrt zurückJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 11: Orochimaru kehrt zurück
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Während die Zuschauer in der Arena den Kampf zwischen Gaara und Sasuke beobachten, bahnt sich ein Unheil an. Der Kazekage, der die ganze Zeit mit dem Hokage zusammen gesessen hat, entpuppt sich als Orochimaru. Er will Konoha-Gakure übernehmen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media