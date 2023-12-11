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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 15vom 11.12.2023
Das Jutsu der Unsterblichkeit

Das Jutsu der UnsterblichkeitJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 15: Das Jutsu der Unsterblichkeit

22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12

Der Hokage steht noch immer im Kampf gegen Orochimaru. Dieser verachtet ihn, weil er ihn damals nicht zum Hokage der vierten Generation ernannt hat - und der Hokage erinnert sich daran, warum er ihm damals diese Ehre verweigert hat.

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