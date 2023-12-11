Staffel 2Folge 15vom 11.12.2023
Das Jutsu der UnsterblichkeitJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 15: Das Jutsu der Unsterblichkeit
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Der Hokage steht noch immer im Kampf gegen Orochimaru. Dieser verachtet ihn, weil er ihn damals nicht zum Hokage der vierten Generation ernannt hat - und der Hokage erinnert sich daran, warum er ihm damals diese Ehre verweigert hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media