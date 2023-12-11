Staffel 2Folge 16vom 11.12.2023
Das Geheimnis des verbotenen JutsusJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 16: Das Geheimnis des verbotenen Jutsus
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Im Kampf gegen Orochimaru greift der Hokage jetzt zum ultimativen Jutsu, dem Jutsu der Versiegelung des Totengottes. Mithilfe dieses Gottes soll Orochimarus Seele in dessen Besitz übergehen.
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Palatin Media