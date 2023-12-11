Staffel 2Folge 3vom 11.12.2023
Naruto
Folge 3: Byakugan gegen Schattendoppelgänger
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Naruto bestreitet den ersten Kampf der Finalrunde. Sein Gegner: Der unbesiegbare Neji. Dass er wirklich unbesiegbar ist, scheint vorerst einzutreffen, denn er kann alle Angriffe mühelos ausschalten.
