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Naruto

NarutoStaffel 2Folge 9vom 11.12.2023
Narutos Entdeckung

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Naruto

Folge 9: Narutos Entdeckung

22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12

Endlich ist es so weit, der Moment, auf den alle gewartet haben: Kurz vor seiner Disqualifizierung taucht Sasuke endlich auf, um im Kampf gegen Gaara anzutreten. Sasuke ist unheimlich schnell und scheint genau dasselbe Taijutsu anzuwenden wie Lee.

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