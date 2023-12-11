Staffel 2Folge 9vom 11.12.2023
Narutos EntdeckungJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 9: Narutos Entdeckung
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Endlich ist es so weit, der Moment, auf den alle gewartet haben: Kurz vor seiner Disqualifizierung taucht Sasuke endlich auf, um im Kampf gegen Gaara anzutreten. Sasuke ist unheimlich schnell und scheint genau dasselbe Taijutsu anzuwenden wie Lee.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media